Украина получила от Евросоюза 3,8 млрд евро на беспилотники

Украина получила от Евросоюза еще 3,8 млрд евро. Эти деньги направят на финансирование украинской армии и оборонного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей - производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта", - отметила она.
Свириденко рассказала, что транш стал первой чисто оборонной помощью для Украины в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Премьер также отметила, что 25 июня в государственный бюджет уже поступило 3,2 миллиарда евро финансовой помощи в рамках этого же займа. Тогда средства были выделены на общую бюджетную поддержку страны.
Таким образом, общий объем финансирования, которое Украина уже получила по этому инструменту, достигла 7 миллиардов евро.
Напомним, уже к середине июля должно состояться заседание Совета директоров МВФ, на котором утвердят следующий транш для Украины. По словам Свириденко, его размер составит 690 млн долларов.
Напомним, 25 июня Украине поступил первый транш в рамках кредитной программы Евросоюза на 90 млрд евро в размере 3,2 млрд евро.
РБК-Украина сообщало, что Киев получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирования госбюджета.