Свириденко назвала розмір другого траншу для України з кредиту на 90 млрд євро
Вже до середини липня має відбутися засідання Ради директорів МВФ, яке затвердить наступний транш для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Вона зазначила, що розмір другого траншу для України становитиме 690 млн доларів.
Свириденко також розповіла про результати зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом.
"Під час зустрічі узгодили наступні етапи співпраці. Спільне завдання - використати збережену макрофінансову стабільність у країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України", - повідомила прем'єр.
Нагадаємо, 25 червня Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми Європейського Союзу на 90 млрд євро.
Кредитна програма розрахована на підтримку України у 2026-2027 роках. Із загальної суми 30 млрд євро передбачено на макрофінансову допомогу, ще 60 млрд євро - на посилення оборонних спроможностей держави.
Для отримання коштів Київ має надати Єврокомісії оцінку своїх оборонних потреб. Пріоритет надаватиметься закупівлі озброєння європейського виробництва, хоча в окремих випадках профінансують і придбання зброї, виготовленої за межами ЄС.
Зазначимо, Євросоюз раніше переглянув структуру першого траншу. З нього вилучили 5,9 млрд євро, які планували спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість ці кошти замінили мільярдами євро прямої бюджетної підтримки.
РБК-Україна також писало, що Україна отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які підуть на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування державного бюджету.