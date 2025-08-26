ua en ru
Україна отримала вертоліт Black Hawk від чеських волонтерів

Вівторок 26 серпня 2025 22:45
Україна отримала вертоліт Black Hawk від чеських волонтерів Фото: Україні передали вертоліт Black Hawk (x.com/DarPutinovi)
Автор: Іван Носальський

Чеські волонтери передали Україні вертоліт Black Hawk, гроші на який зібрали громадяни Чехії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську ініціативу Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у соцмережі X.

"Вертоліт Black Hawk UH-60 Čestmír перебуває в Україні. Дякуємо всім, хто повірив у це і зробив свій внесок", - зазначили організатори збору коштів.

Фото: українські воїни отримали вертоліт Black Hawk (x.com/DarPutinovi)

Вони додали, що свої гроші на гелікоптер для України пожертвували понад 20 тисяч осіб. Чехія стала першою країною у світі, чиї громадяни подарували Україні вертоліт. Також збирати гроші допомогла велика кількість словаків.

Збір на Black Hawk

Нагадаємо, у грудні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що чехи збирають гроші на вертоліт Black Hawk саме для українських розвідників.

Станом на грудень було відомо, що волонтери зібрали дві третини від вартості вертольота - 3 млн доларів.

У ГУР зазначали, що в розпорядженні розвідників є вже кілька таких вертольотів. Їх використовують для знищення російських окупантів.

UH-60 Black Hawk - це багатоцільовий військовий вертоліт середнього класу.

Сьогодні існує безліч його варіантів - включно з морським SH-60, аварійно-рятувальним HH-60, береговим MH-60 і цивільним S-70, які експлуатуються США та іншими країнами світу.

Black Hawk прославився своєю надійністю, універсальністю та витривалістю. Він використовується для перевезення військ, проведення повітряних операцій, медичної евакуації, командування і контролю, а також спеціальних і гуманітарних місій.

