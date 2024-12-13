Чехи збирають гроші на гелікоптер Black Hawk для української розвідки

У Чехії проводять збір коштів на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українського ГУР. Вже зібрали дві третини із необхідних 3 млн доларів.

Бойову "пташку" Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Чорний Яструб") планують передати на озброєння ГУР України. Звичайно, одного гелікоптера замало, однак ця передача необхідна для укомплектування ГУР необхідним озброєнням для переваги над ворогом у повітрі.

Розвідники зазначають, що "друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Sikorsky UH-60 Black Hawk у США". Загалом, на озброєнні розвідників вже є декілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників.

Що відомо про гелікоптери Black Hawk

UH-60 Black Hawk - американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів. Його особливістю є "скляна" цифрова кабіна пілотів.

Гелікоптер оновлено до останньої версії у 2020-му році. Нове обладнання виконано за модульним принципом. Це означає, що до складу бортового обладнання можуть бути додані нові системи без додаткових доробок. Окрім того, деякі нові функції можна додавати установкою додаткових додатків. Модернізація вертольота дозволить військовим відмовитися від роздільної підготовки пілотів, які сьогодні змушені окремо вчитися управлінню гелікоптером.