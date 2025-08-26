ua en ru
Украина получила вертолет Black Hawk от чешских волонтеров

Вторник 26 августа 2025 22:45
Украина получила вертолет Black Hawk от чешских волонтеров Фото: Украине передали вертолет Black Hawk (x.com/DarPutinovi)
Автор: Иван Носальский

Чешские волонтеры передали Украине вертолет Black Hawk, деньги на который собрали граждане Чехии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерскую инициативу Darek pro Putina ("Подарок для Путина") в соцсети X.

"Вертолет Black Hawk UH-60 Čestmír находится в Украине. Спасибо всем, кто поверил в это и внес свой вклад", - отметили организаторы сбора средств.

Фото: украинские воины получили вертолет Black Hawk (x.com/DarPutinovi)

Они добавили, что свои деньги на вертолет для Украины пожертвовали более 20 тысяч человек. Чехия стала первой страной в мире, чьи граждане подарили Украине вертолет. Также собирать деньги помогло большое количество словаков.

Сбор на Black Hawk

Напомним, в декабре прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что чехи собирают деньги на вертолет Black Hawk именно для украинских разведчиков.

По состоянию на декабрь было известно, что волонтеры собрали две трети от стоимости вертолета - 3 млн долларов.

В ГУР отмечали, что в распоряжении разведчиков есть уже несколько таких вертолетов. Их используют для уничтожения российских оккупантов.

UH-60 Black Hawk - это многоцелевой военный вертолет среднего класса.

Сегодня существует множество его вариантов - включая морской SH-60, аварийно-спасательный HH-60, береговой MH-60 и гражданский S-70 - которые эксплуатируются США и другими странами мира.

Black Hawk прославился своей надежностью, универсальностью и выносливостью. Он используется для перевозки войск, проведения воздушных операций, медицинской эвакуации, командования и контроля, а также специальных и гуманитарных миссий.

