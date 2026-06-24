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Україна отримала шведські "Жирафи" проти "Шахедів" та крилатих ракет

11:23 24.06.2026 Ср
2 хв
Шведські РЛС навіть можуть виявляти цілі на поверхні води
aimg Костянтин Широкун
Україна отримала шведські "Жирафи" проти "Шахедів" та крилатих ракет Фото: Україна отримала шведські "Жирафи" проти "Шахедів" (saab.com)
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Українські війська отримали шведські радіолокаційні системи Giraffe, які здатні виявляти безпілотники різних типів, літаки та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

РЛС Giraffe є розробкою шведської компанії Saab. Вони поєднують можливості радіолокаційного спостереження та інтегровану систему управління, контролю і звʼязку, що дозволяє швидко виявляти загрози та координувати відповідні дії.

Радіолокаційні станцій компанії Saab здійснюють моніторинг повітряного простору та виявляють повітряні цілі на максимальній відстані до 100 км та висотах до 20 км, залежно від модифікації РЛС. Вони виявляють широкий спектр обʼєктів: від надзвукових винищувачів, крилатих ракет і гелікоптерів до повільних та низьковисотних БпЛА.

Станція може розміщуватись, в залежності від модифікацій, на різних платформах: стаціонарно, на вантажівках, гусеничному транспорті та на пікапах, що дає можливість побудови гнучкої системи радіолокаційної розвідки.

Система здатна одночасно здійснювати моніторинг повітряного простору, виявляти цілі для засобів ППО, а також виявляти вогонь артилерії та мінометів.

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Радар має високу частоту оновлення даних – час повторного захоплення цілі становить лише одну секунду. Це забезпечує актуальну картину повітряної обстановки в режимі реального часу.

Система здатна розгортатися менш ніж за 10 хвилин, а час її згортання складає менш як 5 хвилин. Додатково система може бути оснащена функцією виявлення цілей на поверхні моря, а також спеціалізованими можливостями для протидії БпЛА.

Україна отримала шведські &quot;Жирафи&quot; проти &quot;Шахедів&quot; та крилатих ракет

Раніше повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів. Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.

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