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Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

13:25 25.06.2026 Чт
2 мин
Какие характеристики у обучающих самолетов?
aimg Константин Широкун
Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов Фото: ВСУ получили десять учебно-тренировочных самолетов ALTO NG (mod.gov.ua)
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ВСУ получили десять учебно-тренировочных самолетов ALTO NG, которые передала Украине Коалиция способностей воздушных сил, правительства Чехии и благотворительного фонда Dárek pro Putina.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что появление этих легкомоторных бортов позволит развернуть полноценную обучающую базу внутри страны, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО.

Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

Самолеты ALTO NG оснащены актуальным оборудованием, позволяющим будущим пилотам эффективно отрабатывать базовые и критически важные военные навыки, включая освоение техники управления в различных условиях, навигацию процедур взлета и захода на посадку, а также переход на современные западные истребители.

Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

Такой подход к тренировкам значительно повышает боеготовность летчиков, а защита неба делает проще, современнее и эффективнее.

Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

Передача авиационной техники состоялась в рамках международной солидарности: пять самолетов поступило при прямой поддержке правительства Чехии, а еще пять – как помощь от чешских граждан через известный благотворительный фонд Dárek pro Putina.

Ранее сообщалось, что украинские войска получили шведские радиолокационные системы Giraffe , способные обнаруживать беспилотники разных типов, самолеты и крылатые ракеты.

Также мы писали, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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