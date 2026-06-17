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В Україні зробили ракету для аеростатів, яку "не бачать" РЕБ

01:54 17.06.2026 Ср
2 хв
В чому, окрім протистояння РЕБ, унікальність ракети DART?
aimg Пилип Бойко
В Україні зробили ракету для аеростатів, яку "не бачать" РЕБ Фото: українська ракета DART для аеростатів (Center of Innovative Technologies Program)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Мілітарний.

Інженери компанії Center of Innovative Technologies Program розробили систему повітряного старту. Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів.

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Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.

Які особливості ракети DART

Ракета DART має компактні розміри: довжина її корпусу становить 1,84 метра. При цьому власна маса виробу складає лише 13 кілограмів.

Вага бойової частини залежить від конкретного завдання. Вона коливається від 3,5 до 10 кілограмів, а до складу заряду входять особливі уражаючі елементи з графіту.

Найбільша перевага DART - невразливість до РЕБ. Розробники застосували хитрий алгоритм управління: спочатку ракета використовує навігаційну систему, проте на певній ділянці траєкторії все змінюється. Коли ракета опускається до висоти близько 6 кілометрів, навігація вимикається.

У цей момент активується твердопаливний двигун і DART продовжує рух до цілі без жодних змін курсу. Оскільки електронні системи приймання сигналів не працюють, ворожі глушилки не можуть на неї вплинути. Ракета стає фізично недосяжною для радіоелектронного впливу.

Плани на майбутнє

Проєкт є результатом партнерства: самі аеростати виробляють колеги компанії-розробника. Зараз зброя готується до офіційного визнання.

Найближчим часом DART проходитиме процедуру кодифікації в Міністерстві оборони України. Це відкриє шлях до державного замовлення.

У планах компанії - створення повноцінної балістичної ракети. Також розробники працюють над версією класу земля–повітря для захисту неба.

Ще про новинки українського ОПК

Голова Міноборони України підтвердив розробку потужної балістичної зброї для ударів в тил окупантів РФ.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга", - заявив він.

А українська компанія Fire Point повністю завершила роботу над антибалістичною ракетою FP-7.x - вона вже пройшла випробування.

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