Україна отримала рекордні 45 млрд військової допомоги у 2025 році: на що пішли гроші

"Минулий рік став рекордним для міжнародної підтримки України у сфері безпеки. Загальна допомога перевищила 45 млрд доларів - це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж у 2024 році", - зазначив Денис Шмигаль.

Ключові напрями допомоги у 2025 році включають:

Озброєння та боєприпаси;

Системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО/ПРО);

Інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського оборонно-промислового комплексу;

Навчання, ремонт, технічну підтримку та логістику.

"Понад 6 млрд спрямовано на розвиток українського ОПК за моделлю спільних програм із Данією. Майже 3 млрд надійшли з прибутків від заморожених російських активів у ЄС та Великій Британії, що дозволяє закуповувати озброєння та розвивати оборонну промисловість", - додав міністр.

Він також зазначив, що міжнародна допомога стає довгостроковою та системною, що зміцнює обороноздатність України, стримує агресію РФ та підтримує справедливий мир у Європі.

Міжнародна допомога Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році міжнародна підтримка України постійно зростала.

Раніше основні поставки зброї та техніки були фрагментарними, але у 2025 році допомога набула системного характеру, включаючи інвестиції у спільне виробництво, розвиток ОПК та використання заморожених активів РФ.