Україна отримала рекордні 45 млрд військової допомоги у 2025 році: на що пішли гроші

У 2025 році Україна залучила 45 млрд доларів міжнародної військової допомоги. Основні кошти спрямовані на озброєння, системи ППО та розвиток оборонного комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Минулий рік став рекордним для міжнародної підтримки України у сфері безпеки. Загальна допомога перевищила 45 млрд доларів - це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж у 2024 році", - зазначив Денис Шмигаль.
Ключові напрями допомоги у 2025 році включають:
"Понад 6 млрд спрямовано на розвиток українського ОПК за моделлю спільних програм із Данією. Майже 3 млрд надійшли з прибутків від заморожених російських активів у ЄС та Великій Британії, що дозволяє закуповувати озброєння та розвивати оборонну промисловість", - додав міністр.
Він також зазначив, що міжнародна допомога стає довгостроковою та системною, що зміцнює обороноздатність України, стримує агресію РФ та підтримує справедливий мир у Європі.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році міжнародна підтримка України постійно зростала.
Раніше основні поставки зброї та техніки були фрагментарними, але у 2025 році допомога набула системного характеру, включаючи інвестиції у спільне виробництво, розвиток ОПК та використання заморожених активів РФ.
Нагадаємо, в понеділок, 29 грудня, італійський уряд на чолі з прем’єркою Джорджією Мелоні ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги. Це рішення підтримали, незважаючи на опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової підтримки Києва.
Також в 2026 році Німеччина планує надати Україні допомогу на суму 11,5 млрд євро, що передбачено державним бюджетом. Додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, бронетехніки та заміну двох комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Ми писали, що два комплекси протиповітряної оборони Patriot, нещодавно передані Німеччиною, уже охороняють українські міста та ключові об’єкти інфраструктури.