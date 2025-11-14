Німеччина заклала в бюджет понад 11 млрд євро на допомогу Україні у 2026 році
Німеччина у 2026 році планує надати Україні допомогу на 11,5 млрд євро. Відповідні видатки передбачає бюджет країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Як зазначає видання, бюджетний комітет Бундестагу схвалив бюджет сьогодні, 14 листопада, вранці. Зокрема, загальні витрати становитимуть близько 524,5 млрд євро. Це на 4 млрд євро більше, ніж планувалося спочатку.
Більш суттєві коригування торкнулися обсягу нових запозичень: комітет схвалив залучення майже 98 млрд євро тільки для основного бюджету. Це приблизно на 8 млрд більше, ніж спочатку передбачав проєкт федерального уряду.
Однією з найбільших змін стали витрати на допомогу Україні. Мінфін запропонував збільшити їх на 3 млрд євро - з 8,5 млрд євро до 11,5 млрд євро.
Додаткові кошти планують спрямувати на безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох комплексів протиповітряної оборони Patriot.
У Міністерстві оборони Німеччини звернули увагу, що це найбільший на сьогоднішній день внесок у зміцнення обороноздатності України, яка зазнала нападу з боку Росії.
Збільшення витрат на допомогу Україні стало можливим завдяки послабленню боргових обмежень на оборонні витрати.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, 2 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина надала Україні обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot.
Глава української держави звернув увагу, що посилення захисту неба України наближає завершення війни.
Також 12 листопада глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що його країна виділяє для України додаткову допомогу в розмірі 40 млн євро. Мета такої допомоги - допомогти Україні пройти зиму на тлі постійних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури.