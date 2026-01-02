Украина получила рекордные 45 млрд военной помощи в 2025 году: на что пошли деньги

"Прошлый год стал рекордным для международной поддержки Украины в сфере безопасности. Общая помощь превысила 45 млрд долларов - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году", - отметил Денис Шмыгаль.

Ключевые направления помощи в 2025 году включают:

Вооружение и боеприпасы;

Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО);

Инвестиции в совместное производство и закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;

Обучение, ремонт, техническую поддержку и логистику.

"Более 6 млрд направлено на развитие украинского ОПК по модели совместных программ с Данией. Почти 3 млрд поступили из доходов от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании, что позволяет закупать вооружение и развивать оборонную промышленность", - добавил министр.

Он также отметил, что международная помощь становится долгосрочной и системной, что укрепляет обороноспособность Украины, сдерживает агрессию РФ и поддерживает справедливый мир в Европе.

Международная помощь Украине

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году международная поддержка Украины постоянно росла.

Ранее основные поставки оружия и техники были фрагментарными, но в 2025 году помощь приобрела системный характер, включая инвестиции в совместное производство, развитие ОПК и использование замороженных активов РФ.