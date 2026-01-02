RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украина получила рекордные 45 млрд военной помощи в 2025 году: на что пошли деньги

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В 2025 году Украина привлекла 45 млрд долларов международной военной помощи. Основные средства направлены на вооружение, системы ПВО и развитие оборонного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Прошлый год стал рекордным для международной поддержки Украины в сфере безопасности. Общая помощь превысила 45 млрд долларов - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году", - отметил Денис Шмыгаль.

Ключевые направления помощи в 2025 году включают:

  • Вооружение и боеприпасы;
  • Системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО);
  • Инвестиции в совместное производство и закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;
  • Обучение, ремонт, техническую поддержку и логистику.

"Более 6 млрд направлено на развитие украинского ОПК по модели совместных программ с Данией. Почти 3 млрд поступили из доходов от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании, что позволяет закупать вооружение и развивать оборонную промышленность", - добавил министр.

Он также отметил, что международная помощь становится долгосрочной и системной, что укрепляет обороноспособность Украины, сдерживает агрессию РФ и поддерживает справедливый мир в Европе.

Международная помощь Украине

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году международная поддержка Украины постоянно росла.

Ранее основные поставки оружия и техники были фрагментарными, но в 2025 году помощь приобрела системный характер, включая инвестиции в совместное производство, развитие ОПК и использование замороженных активов РФ.

 

Напомним, в понедельник, 29 декабря, итальянское правительство во главе с премьером Джорджией Мелони приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Это решение поддержали, несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной поддержки Киева.

Также в 2026 году Германия планирует предоставить Украине помощь на сумму 11,5 млрд евро, что предусмотрено государственным бюджетом. Дополнительные средства будут направлены на закупку беспилотников, бронетехники и замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Мы писали, что два комплекса противовоздушной обороны Patriot, недавно переданные Германией, уже охраняют украинские города и ключевые объекты инфраструктуры.

