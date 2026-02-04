Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році

Поставка організована у партнерстві з польським державним концерном ORLEN.

"Майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, цього обсягу буде достатньо для забезпечення газом близько 700 тисяч родин у зимовий період впродовж місяця.

Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб українських споживачів.

За прогнозами, у 2026 році поставки американського LNG для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у стабільну роботу енергосистеми країни в умовах війни.