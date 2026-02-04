Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році

В Україну прибула перша цьогоріч партія американського скрапленого газу (LNG) із Польщі. Обсяг постачання становить майже 100 млн кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК "Нафтогаз України".
Поставка організована у партнерстві з польським державним концерном ORLEN.
"Майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у компанії, цього обсягу буде достатньо для забезпечення газом близько 700 тисяч родин у зимовий період впродовж місяця.
Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб українських споживачів.
За прогнозами, у 2026 році поставки американського LNG для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у стабільну роботу енергосистеми країни в умовах війни.
Нагадаємо, раніше оператори узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.
До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.
Наприкінці січня добовий імпорт газу в Україну вже зріс із 26 млн до понад 30 млн кубометрів завдяки постачанням зі Словаччини та Польщі.
Також раніше уряд домовився про знижку в розмірі 50% на транспортування газу через територію Греції для подальшого імпорту до українського кордону.
Крім того повідомлялося, у 2025 році Група Нафтогаз імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.
