Украина получила первую партию американского газа в 2026 году

Фото: Украина получила первую партию американского газа в 2026 году (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

Поставка организована в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN.

"Почти 100 млн куб. м в конце января были доставлены на терминал в польском Свиноуйсьце и уже поступили в украинскую ГТС", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, этого объема будет достаточно для обеспечения газом около 700 тысяч семей в зимний период в течение месяца.

Танкер с LNG находился в пути 20 дней. После регазификации ресурс уже доступен для нужд украинских потребителей.

По прогнозам, в 2026 году поставки американского LNG для Украины могут достичь до 1 млрд куб. м, что станет существенным вкладом в стабильную работу энергосистемы страны в условиях войны.

 

Импорт газа в Украину

Напомним, ранее операторы согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.

До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.

В конце января суточный импорт газа в Украину уже вырос с 26 млн до более 30 млн кубометров благодаря поставкам из Словакии и Польши.

Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.

Кроме того сообщалось, в 2025 году Группа Нафтогаз импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.

Подробнее о том, как газ из Европы и США спасает Украину во время зимы - читайте в материале РБК-Украина.

