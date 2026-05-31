Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини, - Зеленський

Німеччина передала Україні ще одну пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - повідомив Зеленський.
Також він нагадав, що цього тижня є також вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення авіації бойовими літаками Gripen.
Окрім того, цього року є нові внески у програму PURL.
"І підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист - один із ключових пріоритетів для України", - наголосив президент.
За його словами, сильна ППО може дати більше захисту для українців і позбавити Росію останньої переваги.
Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу. У ньому містилося попередження про критичний дефіцит засобів ППО.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Пускові установки в підрозділах напівпорожні, а представники Повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах.
Своєю чергою постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, постачання систем ППО для нашої країни треба збільшити в 10 разів. Він закликав європейських та американських партнерів зробити це.