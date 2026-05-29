Постачання ППО треба збільшити в 10 разів: Україна звернулась до партнерів в ООН

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, постачання систем ППО для нашої країни треба збільшити в 10 разів. Він закликав європейських та американських партнерів зробити це.

Про це українській представник сказав на засіданні Радбезу ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Україна закликає своїх європейських та американських партнерів збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони щонайменше вдесятеро. Тривожний новий масштаб російського повітряного терору потребує відповіді зовсім іншого масштабу. Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами й рятувати життя цивільних", - заявив постпред України.

Окрім того, він наголосив на тому, щоб всі країни, які входять ООН - вжили заходів, або позбавити воєнну машину Кремля фінансів. В іншому є випадку Росія зможе продовжувати війну.

"Кожна лазівка, що залишається відкритою, кожна санкція, яка не виконується, і кожне джерело доходів, яке не взяли до уваги, дає Кремлю можливість продовжувати свою агресивну війну", - підкреслив він.

Також Андрій Мельник закликав членів Радбезу ООН підтримати резолюцію щодо негайного припинення вогню та обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Масштабні удари України по законних військових об'єктах не тільки змінюють динаміку на полі бою, а й неминуче підривають економічну здатність Росії підтримувати свою злочинну воєнну машину", - резюмував він.