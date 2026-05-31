Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии, - Зеленский

Германия передала Украине еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", - сообщил Зеленский.
Также он напомнил, что на этой неделе есть также весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности на усиление авиации боевыми самолетами Gripen.
Кроме того, в этом году есть новые взносы в программу PURL.
"И поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибаллистическая защита - один из ключевых приоритетов для Украины", - подчеркнул президент.
По его словам, сильная ПВО может дать больше защиты для украинцев и лишить Россию последнего преимущества.
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу. В нем содержалось предупреждение о критическом дефиците средств ПВО.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Пусковые установки в подразделениях полупустые, а представители Воздушных сил вынуждены выпрашивать по 5-10 ракет на международных переговорах.
В свою очередь постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, поставки систем ПВО для нашей страны надо увеличить в 10 раз. Он призвал европейских и американских партнеров сделать это.