Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - повідомив Зеленський.

Також він нагадав, що цього тижня є також вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення авіації бойовими літаками Gripen.

Окрім того, цього року є нові внески у програму PURL.

"І підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист - один із ключових пріоритетів для України", - наголосив президент.

За його словами, сильна ППО може дати більше захисту для українців і позбавити Росію останньої переваги.