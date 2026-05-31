Война в Украине

Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии, - Зеленский

11:22 31.05.2026 Вс
2 мин
Киеву все еще необходимы ракеты к системам ПВО
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии (Getty Images)
Германия передала Украине еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", - сообщил Зеленский.

Также он напомнил, что на этой неделе есть также весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности на усиление авиации боевыми самолетами Gripen.

Кроме того, в этом году есть новые взносы в программу PURL.

"И поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибаллистическая защита - один из ключевых приоритетов для Украины", - подчеркнул президент.

По его словам, сильная ПВО может дать больше защиты для украинцев и лишить Россию последнего преимущества.

ПВО для Украины

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу. В нем содержалось предупреждение о критическом дефиците средств ПВО.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Пусковые установки в подразделениях полупустые, а представители Воздушных сил вынуждены выпрашивать по 5-10 ракет на международных переговорах.

В свою очередь постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, поставки систем ПВО для нашей страны надо увеличить в 10 раз. Он призвал европейских и американских партнеров сделать это.

