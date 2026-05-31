Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", - сообщил Зеленский.

Также он напомнил, что на этой неделе есть также весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности на усиление авиации боевыми самолетами Gripen.

Кроме того, в этом году есть новые взносы в программу PURL.

"И поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибаллистическая защита - один из ключевых приоритетов для Украины", - подчеркнул президент.

По его словам, сильная ПВО может дать больше защиты для украинцев и лишить Россию последнего преимущества.