Україна отримає мінний тральщик "Генічеськ" з підводними дронами

Україна у червні отримає від Нідерландів мінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar, що матиме назву "Генічеськ" на честь корабля, втраченого у червні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Головне завдання протимінних тральщиків класу Alkmaar – забезпечення безпеки моря, прибережних вод і гирл гаваней від морських мін, а також захист військово-морських зʼєднань у районах мінної небезпеки.

Ці судна можуть застосовуватися і для підтримки наземних операцій з моря, зокрема для розмінування прибережних смуг перед десантом з моря.

Також кораблі цього класу можуть залучатися для пошуку затонулих суден і загублених контейнерів, що становлять загрозу судноплавству.

Характеристики тральщика

Протимінні тральщики класу Alkmaar мають такі характеристики:

екіпаж: 28–38 осіб;

водотоннажність: 543 т;

довжина: 51,5 м;

ширина: 8,9 м;

осадка: 3,8 м;

максимальна швидкість: 13 вузлів (24 км/год).

Силова установка включає дизельний двигун для переходів на великі відстані, а також систему допоміжних рушіїв, що забезпечують точне маневрування під час виконання протимінних операцій.

Як тральщик виявляє міни

Кораблі оснащені корпусною гідроакустичною станцією (Hull Mounted Sonar), призначеною для виявлення підводних об’єктів, зокрема мін.

У складних гідрологічних умовах додатково застосовуються дистанційно керовані підводні апарати та буксировані або змінноглибинні системи спостереження, що дозволяють уточнювати характеристики виявлених об’єктів.

Чим знешкоджують міни тральщики Alkmaar

Кораблі мають легке стрілецьке озброєння, зокрема великокаліберні кулемети, для самооборони. Основними засобами знешкодження мін є дистанційно керовані підводні апарати (ROV), зокрема типу SeaFox.

Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення за допомогою підривного заряду, що доставляється безпосередньо до цілі. Також можуть залучатися водолази для виконання спеціальних підривних робіт.

Цікаво, що корпус кораблів виготовлений із немагнітних матеріалів (склопластику на основі поліестеру), що дозволяє мінімізувати ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

Застосування таких матеріалів є стандартним рішенням для протимінних кораблів, оскільки сталеві корпуси створюють магнітне поле, яке може активувати мінні вибухові пристрої.

"Генічеськ" стане пʼятим судном серед тих, які отримає Україна. Чотири попередні передали Британія, Бельгія та Нідерланди. Планується, що новий корабель візьме участь у навчаннях Sea Breeze у 2027 році.

Поки що всі пʼять суден базуватимуться у Великій Британії. Після завершення війни вони братимуть участь у розмінуванні акваторії та суттєво посилить спроможності ВМС ЗС України.