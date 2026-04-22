ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина получит минный тральщик "Геническ" с подводными дронами

12:25 22.04.2026 Ср
3 мин
В Минобороны раскрыли характеристики и функции тральщика "Геническ"
aimg Константин Широкун
Украина получит минный тральщик "Геническ" с подводными дронами Фото: Украина получит минный тральщик "Геническ" (mod.gov.ua)

Украина в июне получит от Нидерландов минный тральщик Zr.Ms. Makkum класса Alkmaar, который будет называться "Геническ" в честь корабля, потерянного в июне 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: В честь Мелитополя и Геническа: Украина получила тральщики от Бельгии и Нидерландов

Главная задача противоминных тральщиков класса Alkmaar - обеспечение безопасности моря, прибрежных вод и устьев гаваней от морских мин, а также защита военно-морских соединений в районах минной опасности.

Эти суда могут применяться и для поддержки наземных операций с моря, в частности для разминирования прибрежных полос перед десантом с моря.

Также корабли этого класса могут привлекаться для поиска затонувших судов и потерянных контейнеров, представляющих угрозу судоходству.

Характеристики тральщика

Противоминные тральщики класса Alkmaar имеют следующие характеристики:

  • экипаж: 28-38 человек;
  • водоизмещение: 543 т;
  • длина: 51,5 м;
  • ширина: 8,9 м;
  • осадка: 3,8 м;
  • максимальная скорость: 13 узлов (24 км/ч).

Силовая установка включает дизельный двигатель для переходов на большие расстояния, а также систему вспомогательных движителей, обеспечивающих точное маневрирование при выполнении противоминных операций.

Как тральщик обнаруживает мины

Корабли оснащены корпусной гидроакустической станцией (Hull Mounted Sonar), предназначенной для обнаружения подводных объектов, в частности мин.

В сложных гидрологических условиях дополнительно применяются дистанционно управляемые подводные аппараты и буксируемые или сменноглубинные системы наблюдения, позволяющие уточнять характеристики обнаруженных объектов.

Чем обезвреживают мины тральщики Alkmaar

Корабли имеют легкое стрелковое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы, для самообороны. Основными средствами обезвреживания мин являются дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), в частности типа SeaFox.

Они используются для идентификации подводных объектов и, в случае подтверждения угрозы, - их уничтожения с помощью подрывного заряда, доставляемого непосредственно к цели. Также могут привлекаться водолазы для выполнения специальных подрывных работ.

Интересно, что корпус кораблей изготовлен из немагнитных материалов (стеклопластика на основе полиэстера), что позволяет минимизировать риск срабатывания мин с магнитными детонаторами. Надстройка выполнена из легких сплавов.

Применение таких материалов является стандартным решением для противоминных кораблей, поскольку стальные корпуса создают магнитное поле, которое может активировать минные взрывные устройства.

"Геническ" станет пятым судном среди тех, которые получит Украина. Четыре предыдущие передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Планируется, что новый корабль примет участие в учениях Sea Breeze в 2027 году.

Пока все пять судов будут базироваться в Великобритании. После завершения войны они будут участвовать в разминировании акватории и существенно усилят возможности ВМС ВС Украины.

Ранее мы писали о том, что украинский экипаж Военно-морских сил завершил учения на нидерландском тральщике Zr.Ms. Makkum. Всего к учениям были привлечены 35 моряков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВМС Украины Геническ Вторжение России в Украину
Новости
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию