На честь Мелітополя та Генічеська: Україна отримала тральщики від Бельгії та Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

Як розповіли у відомстві, їхній Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь".

Передача кораблів відбулася на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії, однак з міркувань безпеки про подію повідомили вже постфактум. До кінця року Україна також отримає ще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, який буде перейменований на честь Генічеська.

Під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сподівання, що в майбутньому Чорне море знову стане вільним і відкритим, а жодне українське місто більше не буде в окупації.

"Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою. Україна може не виграти війну на морі, але вона точно може програти війну на суші. Ми просто не можемо цього допустити", - сказав Брекельманс.

Раніше ми писали про те, що український екіпаж Військово-морських сил (ВМС) завершив навчання на нідерландському тральщику Zr.Ms. Makkum. Загалом до навчань були залучені 35 моряків.