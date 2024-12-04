Екіпаж ВМС завершив навчання на тральщику Zr.Ms. Makkum, який передадуть Україні

Український екіпаж Військово-морських сил (ВМС) завершив навчання на нідерландському тральщику Zr.Ms. Makkum. Загалом до навчань були залучені 35 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів .

Моряки ознайомились з тральщиком, а також пройшли відповідну підготовку для майбутньої служби на кораблі. Тренування екіпажу тривало два місяці й наразі успішно завершено. Зокрема до навчань були залучені інструктори, а також перекладачі НАТО.

Окрім екіпажу корабля проходило й навчання технічного персоналу, але у Бельгії. Нідерланди, в рамках допомоги України, передадуть Києву Zr.Ms. Makkum й Zr.Ms. Vlaardingen у 2025-му.

Обидва тральщики належать до кораблів типу Alkmaar і мають максимальну водотоннажність 588 тонн. Їх корпуси виготовлені з поліестеру, посиленого скловолокном. Такий матеріал забезпечує високий рівень безпеки, оскільки дозволяє кораблям уникати детонації підводних магнітних мін завдяки мінімізації їхнього магнітного впливу.

Підтримка Нідерландів України

Нідерланди активно підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Допомога включає постачання зброї, боєприпасів та військової техніки, зокрема систем протиповітряної оборони (ППО), бронетехніки й артилерійських установок. Амстердам також виділив значні фінансові кошти на гуманітарні потреби, відновлення інфраструктури та енергетичного сектору України.

Крім того, Нідерланди підтримують Україну на дипломатичному рівні, сприяючи посиленню санкцій проти Росії та надаючи допомогу в розслідуванні воєнних злочинів.

Наприклад, в кінці листопада Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot у зв'язку з прогнозами, що на Україну чекає важка зима.