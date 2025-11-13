Україна отримала майже 6 млрд євро від ЄС: на що підуть кошти

Зазначається, що новий транш економічної допомоги надійшов з двох джерел:

4,1 млрд євро у межах механізму ERA Loans – завершальний транш у рамках програми на 18 млрд євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це – приклад того, як РФ починає платити за свої злочини.

1,8 млрд євро – у межах Ukraine Facility. Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.

"Обидва рішення – результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та ЄС. Вдячна президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України", - підкреслила Свириденко.

За її словами, ці кошти повинні допомогти зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової.

"Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне – оборону. Європа стоїть поруч з Україною. Агресор обов’язково заплатить. Справедливість переможе", - додала премʼєр-міністр.