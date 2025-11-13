Украина получила почти 6 млрд евро от ЕС: на что пойдут средства

Украина получила от Европейского Союза 5,9 млрд евро, которые должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность страны в условиях вызовов войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Отмечается, что новый транш экономической помощи поступил из двух источников:
"Оба решения - результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и ЕС. Благодарна президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнула Свириденко.
По ее словам, эти средства должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны - крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.
"Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - добавила премьер-министр.
Напомним, сегодня утром, 13 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит новый транш от Евросоюза в размере почти 6 млрд евро из доходов замороженных активов Российской Федерации.
Кроме того, Европейская комиссия тем временем работает над новым планом финансовой помощи Украине, подробности которого ожидаются в ближайшее время.