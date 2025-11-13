Украина получила почти 6 млрд евро от ЕС: на что пойдут средства

Отмечается, что новый транш экономической помощи поступил из двух источников:

4,1 млрд евро в рамках механизма ERA Loans - завершающий транш в рамках программы на 18 млрд евро, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. Это - пример того, как РФ начинает платить за свои преступления.

1,8 млрд евро - в рамках Ukraine Facility. Это подтверждение, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.

"Оба решения - результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и ЕС. Благодарна президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, эти средства должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны - крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - добавила премьер-министр.