Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина получила почти 6 млрд евро от ЕС: на что пойдут средства

Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получила от Европейского Союза 5,9 млрд евро, которые должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность страны в условиях вызовов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Отмечается, что новый транш экономической помощи поступил из двух источников:

  • 4,1 млрд евро в рамках механизма ERA Loans - завершающий транш в рамках программы на 18 млрд евро, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. Это - пример того, как РФ начинает платить за свои преступления.
  • 1,8 млрд евро - в рамках Ukraine Facility. Это подтверждение, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.

"Оба решения - результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и ЕС. Благодарна президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, эти средства должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны - крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - добавила премьер-министр.

 

Напомним, сегодня утром, 13 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит новый транш от Евросоюза в размере почти 6 млрд евро из доходов замороженных активов Российской Федерации.

Кроме того, Европейская комиссия тем временем работает над новым планом финансовой помощи Украине, подробности которого ожидаются в ближайшее время.

ЕвросоюзЮлия СвириденкоПомощь Украине