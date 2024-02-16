Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії

За даними прес-служби, кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

"Кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та на відбудову житлової інфраструктури України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

Допомога від Японії

Нагадаємо, наприкінці 2023 року виникла затримка міжнародною допомогою Україні з боку США та Євросоюзу. Через це Японія активізували надання коштів Києву.

У січні Японія фактично була єдиною країною, яка надала Україні кредит на 387 млн доларів.

Усього з початку війни Японія надала Україні 4,643 млрд доларів у вигляді кредитів та грантів.