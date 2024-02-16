Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії

Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.
"Кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та на відбудову житлової інфраструктури України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року виникла затримка міжнародною допомогою Україні з боку США та Євросоюзу. Через це Японія активізували надання коштів Києву.
У січні Японія фактично була єдиною країною, яка надала Україні кредит на 387 млн доларів.
Усього з початку війни Японія надала Україні 4,643 млрд доларів у вигляді кредитів та грантів.