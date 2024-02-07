Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний уже два дні. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,05 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 41,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,60-37,62 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар подорожчав після дводенного падіння.

Офіційний курс на 7 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6254 грн за 1 долар (+0,0710 грн).

Курс євро становитиме 40,3946 гривень за 1 євро (+0,0199 грн).

Міжнародні резерви

За даними НБУ, міжнародні резерви України за січень 2024 року скоротилися на 4,9% (на 1,989 млрд доларів) до 38,525 млрд доларів через зменшення міжнародної допомоги. У січні лише Японія надала Україні кредит на 387 млн доларів.

Водночас НБУ витратив на підтримку балансу на валютному ринку 2,533 млрд доларів.

Нагадаємо, міжнародні резерви України, якими управляє НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів.

У січні Національний банк України оновив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів. Очікування на кінець 2024 року погіршено з 44,7 до 40,4 млрд доларів.