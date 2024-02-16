RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии

Фото: Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте.

"Средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и на восстановление жилищной инфраструктуры Украины", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Помощь от Японии

Напомним, в конце 2023 г. возникла задержка международной помощью Украине со стороны США и Евросоюза. Из-за этого Япония активизировала предоставление средств Киеву.

В январе Япония фактически была единственной страной, предоставившей Украине кредит на 387 млн долларов.

Всего с начала войны Япония выделила Украине 4,643 млрд долларов в виде кредитов и грантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныЯпония