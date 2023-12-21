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Україна отримала майже 1 млрд доларів від Японії: на що підуть кошти

Фото: Японія надала Україні 1 млрд доларів допомоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. 

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом 900 млн доларів через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Проекти

Проект INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проекту HOPE є відбудова  інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.

Допомога Україні

Нагадаємо 7 грудня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії.

За 2023 рік Україна вже отримала 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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