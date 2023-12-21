Украина получила почти 1 млрд долларов от Японии: на что пойдут деньги

По данным пресс-службы, деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долларов в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от правительства Японии объемом 900 млн долларов через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Проекты

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступа социальной помощи и социальных услуг, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях, декупированных и пострадавших регионах Украины. Средства также будут предоставляться владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями украинской евроинтеграции.

Помощь Украине

Напомним, 7 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов. Эти средства будут ориентированы на восстановление страны от последствий русской злости.

За 2023 год Украина уже получила 39 млрд долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.