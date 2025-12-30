Україна отримала допомогу з Казахстану на тлі війни з Росією

Нагадуємо, що в Казахстані з початку року порушено близько 700 кримінальних проваджень проти громадян, які брали участь у бойових діях проти України на боці російських сил. Судова практика при цьому не робить відмінностей між формами служби: відповідальність однаково несуть як колишні учасники ПВК Вагнер, так і особи, які підписували контракти з Міністерством оборони РФ.

Зазначимо, що Казахстан на рік запровадив посилений режим експортного контролю, спрямований винятково на постачання в Росію, щоб запобігти ввезенню товарів подвійного призначення і припинити обхід санкцій.