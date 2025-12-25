У Казахстані масово переслідують громадян, які поїхали на війну проти України

У Казахстані цього року відкрили 700 кримінальних справ проти тих громадян, які погодилися воювати з Україною на боці російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

Як вказує видання, під час розгляду таких справ суди не враховують, у яких саме структурах служив обвинувачений. Однакові вироки виносять як колишнім бійцям "ПВК Вагнера", так і тим, хто укладав контракти з Міноборони РФ. З точки зору Кримінального кодексу Казахстану всі вони розглядаються як особи, які реалізували злочинний умисел, беручи участь у війні.

Згідно з підрахунками "Медіазони" і російської служби BBC, у війні проти України загинуло приблизно 200 громадян або уродженців Казахстану.

Журналісти пишуть, що раніше казахстанська влада, як правило, обмежувалася попередженнями про кримінальну відповідальність за участь у бойових діях за кордоном і щорічно порушувала кілька десятків подібних справ. Однак ситуація змінилася після публікації персональних даних імовірних найманців.

У квітні та липні 2025 року український державний проєкт "Хочу жити" оприлюднив список із 1200 громадян Казахстану, які воюють або воювали проти України на боці Росії.

Офіційна реакція Астани на ці публікації була стриманою. Після першого списку заступник міністра внутрішніх справ Ігор Лепеха заявив журналістам, що достовірність наведених даних не підтверджена, і запропонував надіслати офіційний запит. Через місяць схожу позицію озвучили в МЗС.

Кримінальний кодекс Казахстану передбачає дві статті, за якими притягують громадян за участь у зарубіжних конфліктах. Стаття 172 КК РК - "Участь у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави" - вважається менш суворою і передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Більш тяжкою є стаття 170 КК РК "Найманство": за її третьою частиною, якщо встановлено, що обвинувачений причетний до вбивства, можливий вирок аж до довічного позбавлення волі. Крім того, засудженим за статтею про найманство призначається конфіскація майна.

За інформацією "Медіазони", 2025 року показники сягнули максимуму за весь період війни: було зареєстровано 709 справ щодо "Участі" і 28 - щодо "Найманства".