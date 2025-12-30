Украина получила помощь из Казахстана на фоне войны с Россией

Передача спецтранспорта для медицины

В Министерстве здравоохранения Украины состоялась передача трех специализированных автомобилей скорой помощи CITROEN JUMPER типа С.

Техника поступила в страну в качестве благотворительной помощи от холдинга BI-Group, представляющего Республику Казахстан.

Оснащение автомобилей

Каждый автомобиль полностью укомплектован оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время транспортировки пациентов.

В составе оснащения — аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное оборудование, необходимое для работы бригад экстренной помощи.

Куда направили скорые

Переданные автомобили распределены между тремя учреждениями здравоохранения Черкасской области.

Новую технику получили Тальновская многопрофильная больница, Черкасский областной кардиологический центр и Лысянская территориальная больница. Общая стоимость помощи составила 9 миллионов 780 тысяч гривен.

Политический контекст помощи

Отдельно подчеркивается, что поддержка Украины со стороны Казахстана осуществляется несмотря на сохранение рабочих и экономических отношений этой страны с Россией.

В условиях войны такая помощь имеет дополнительное значение и демонстрирует готовность отдельных государств оказывать Украине практическую поддержку вне зависимости от сложной внешнеполитической конъюнктуры.

Сообщается также, что инициатива реализована при содействии Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Казахстан.