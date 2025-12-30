Даже на фоне сложной геополитики Украина продолжает получать практическую поддержку для системы здравоохранения от международных партнеров, чьи внешние связи остаются многовекторными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОЗ.
В Министерстве здравоохранения Украины состоялась передача трех специализированных автомобилей скорой помощи CITROEN JUMPER типа С.
Техника поступила в страну в качестве благотворительной помощи от холдинга BI-Group, представляющего Республику Казахстан.
Каждый автомобиль полностью укомплектован оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время транспортировки пациентов.
В составе оснащения — аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное оборудование, необходимое для работы бригад экстренной помощи.
Переданные автомобили распределены между тремя учреждениями здравоохранения Черкасской области.
Новую технику получили Тальновская многопрофильная больница, Черкасский областной кардиологический центр и Лысянская территориальная больница. Общая стоимость помощи составила 9 миллионов 780 тысяч гривен.
Отдельно подчеркивается, что поддержка Украины со стороны Казахстана осуществляется несмотря на сохранение рабочих и экономических отношений этой страны с Россией.
В условиях войны такая помощь имеет дополнительное значение и демонстрирует готовность отдельных государств оказывать Украине практическую поддержку вне зависимости от сложной внешнеполитической конъюнктуры.
Сообщается также, что инициатива реализована при содействии Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Казахстан.
Напоминаем, что в Казахстане с начала года возбуждено около 700 уголовных производств против граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины на стороне российских сил. Судебная практика при этом не делает различий между формами службы: ответственность одинаково несут как бывшие участники ЧВК Вагнер, так и лица, подписывавшие контракты с Министерством обороны РФ
Отметим, что Казахстан на год ввел усиленный режим экспортного контроля, направленный исключительно на поставки в Россию, чтобы предотвратить ввоз товаров двойного назначения и пресечь обход санкций.