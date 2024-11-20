Україна вперше вдарила по Росії ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він додав, що використання Storm Shadow для ударів по російській території схвалили у відповідь на те, що Москва задіяла у війні проти України північнокорейських солдатів.

Як пише видання, інформацію про використання українцями ракет Storm Shadow для удару по Росії розкрив неназваний західний чиновник.

Storm Shadow для України

Варто зауважити, що далекобійні ракети Storm Shadow, які здатні знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів, передала Україні Британія ще минулого року. Для їхнього використання спеціально модернізували українські літаки Су-24М.

При цьому українським захисникам було заборонено бити такими ракетами по російській території. Востаннє про використання Storm Shadow Генштаб ЗСУ повідомляв 5 жовтня. Тоді ціллю українських воїнів стали три командні пункти ворога.

Кілька днів тому джерело РБК-Україна розповіло, що Британія та Франція дозволили Україні використовувати передані Storm Shadow/SCALP для ударів по РФ. Але таке рішення поширювалося лише на Курську область.

При цьому сьогодні The Times написало, що США дали "зелене світло" на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow. Такий крок від Вашингтона був необхідний, оскільки ракети збирають з компонентів, які виробляють американці.

До речі, вчора, 19 листопада, джерела РБК-Україна повідомили про перше використання ракет ATACMS для удару по Росії. Ціллю ЗСУ став об'єкт у Брянській області.

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