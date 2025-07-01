Україна отримала 500 млн доларів від МВФ, кошти підуть на пріоритетні потреби

Перегляд програми EFF

Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд домовились на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

В середині травня місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду EFF.

Загалом на поточний рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів. Перші 400 млн надійшли о держбюджету в березні цього року.

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