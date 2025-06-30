ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна отримає від МВФ півмільярда доларів: куди спрямують гроші

Понеділок 30 червня 2025 22:25
UA EN RU
Україна отримає від МВФ півмільярда доларів: куди спрямують гроші Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний валютний фонд завершив восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Це дасть змогу Україні отримати півмільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram і пресслужбу Мінфіну України.

"Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев'ятий транш від Фонду в розмірі 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - написав глава українського уряду.

Він уточнив, що за програмою Механізму розширеного фінансування (EFF) Україна вже отримала понад 10 млрд доларів. Це внесок в українську стійкість і макрофінансову стабільність.

Що кажуть у Мінфіні

Як зазначили в Міністерстві фінансів України, у МВФ звернули увагу на прогрес України у виконанні умов програми EFF. Показники виконання програми залишаються високими, незважаючи на війну. При цьому Україна виконала два структурних маяки:

  • подано до парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ;
  • опубліковано звіт за результатами зовнішнього аудиту НАБУ.

Фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, також стало відомо, що Канада надала Україні близько 1,7 млрд доларів.

Такі гроші Україна отримає за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України МВФ Денис Шмигаль Допомога Україні
Новини
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу