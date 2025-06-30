Україна отримає від МВФ півмільярда доларів: куди спрямують гроші

Міжнародний валютний фонд завершив восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Це дасть змогу Україні отримати півмільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram і пресслужбу Мінфіну України.

"Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев'ятий транш від Фонду в розмірі 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - написав глава українського уряду.

Він уточнив, що за програмою Механізму розширеного фінансування (EFF) Україна вже отримала понад 10 млрд доларів. Це внесок в українську стійкість і макрофінансову стабільність.

Що кажуть у Мінфіні

Як зазначили в Міністерстві фінансів України, у МВФ звернули увагу на прогрес України у виконанні умов програми EFF. Показники виконання програми залишаються високими, незважаючи на війну. При цьому Україна виконала два структурних маяки: