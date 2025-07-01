Украина получила 500 млн долларов от МВФ, средства пойдут на приоритетные потребности

Пересмотр программы EFF

В конце февраля Украина и Международный валютный фонд договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования.

В середине мая миссия МВФ начала в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра EFF.

Всего на текущий год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд долларов. Первые 400 млн поступили в госбюджет в марте этого года.

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