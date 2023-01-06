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Україна отримала у 2022 році близько 1 трлн гривень допомоги: хто скільки надав

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Україна, П'ятниця 06 січня 2023 16:13
Україна отримала у 2022 році близько 1 трлн гривень допомоги: хто скільки надав Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра, міжнародна фінансова допомога надходила в основному від таких країн і у таких обсягах:

  • США - 410 млрд гривень;
  • країни ЄС та європейські інституції спільно з Європейським інвестиційним банком - 390 млрд гривень;
  • МВФ - 88 млрд гривень;
  • Канада - 60 млрд гривень;
  • Британія - 35 млрд гривень;
  • Світовий банк - 34 млрд гривень;
  • Японія - 17 млрд гривень.

"Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які торік підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям", - прокоментував Шмигаль.

Водночас український прем'єр зазначив, як повідомляло РБК-Україна, що російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок грудня післявоєнне відновлення України, згідно з прогнозами Світового банку, коштувало б близько 500-600 млрд євро.

Також ми писали, що український уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення деокупованих територій.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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