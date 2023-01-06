Украина получила в 2022 году около 1 трлн гривен помощи: кто сколько передал
Украина за 2022 год получила от международных партнеров около 1 трлн гривен, из них 410 млрд гривен перечислили США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По словам премьера, международная финансовая помощь поступала в основном от таких стран и в таких объемах:
- США - 410 млрд гривен;
- страны ЕС и европейские институции совместно с Европейским инвестиционным банком - 390 млрд гривен;
- МВФ - 88 млрд гривен;
- Канада - 60 млрд гривен;
- Британия - 35 млрд гривен;
- Всемирный банк - 34 млрд гривен;
- Япония - 17 млрд гривен.
"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам", - прокомментировал Шмыгаль.
В то же время украинский премьер отметил, как сообщало РБК-Украина, что российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Украине ущерб на сотни миллиардов долларов.
Напомним, ранее стало известно, что на начало декабря послевоенное восстановление Украины, согласно прогнозам Всемирного банка, стоило бы около 500-600 млрд евро.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило план неотложных мер по восстановлению деоккупированных территорий.
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