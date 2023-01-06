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Украина получила в 2022 году около 1 трлн гривен помощи: кто сколько передал

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Украина, Пятница 06 января 2023 16:13
Украина получила в 2022 году около 1 трлн гривен помощи: кто сколько передал Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина за 2022 год получила от международных партнеров около 1 трлн гривен, из них 410 млрд гривен перечислили США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, международная финансовая помощь поступала в основном от таких стран и в таких объемах:

  • США - 410 млрд гривен;
  • страны ЕС и европейские институции совместно с Европейским инвестиционным банком - 390 млрд гривен;
  • МВФ - 88 млрд гривен;
  • Канада - 60 млрд гривен;
  • Британия - 35 млрд гривен;
  • Всемирный банк - 34 млрд гривен;
  • Япония - 17 млрд гривен.

"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам", - прокомментировал Шмыгаль.

В то же время украинский премьер отметил, как сообщало РБК-Украина, что российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Украине ущерб на сотни миллиардов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что на начало декабря послевоенное восстановление Украины, согласно прогнозам Всемирного банка, стоило бы около 500-600 млрд евро.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило план неотложных мер по восстановлению деоккупированных территорий.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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