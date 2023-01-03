Шмигаль назвав суму збитків України через війну з Росією

Російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

"Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на якнайшвидше відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 млрд доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума становить понад 700 млрд доларів" , - розповів голова уряду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок грудня післявоєнне відновлення України, згідно з прогнозами Світового банку, коштувало б близько 500-600 млрд євро.

Також ми писали, що український уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення деокупованих територій.

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