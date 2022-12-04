Відбудова України коштуватиме щонайменше півтрильйона євро, - Світовий банк
Повоєнна відбудова України, за прогнозами Світового банку, коштуватиме близько 500-600 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійську газету Die Presse.
Такі цифри виданню навела віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде, яка підкреслила, що рівень необхідних коштів зріс з 350 млрд євро на початку червня 2022 року до 500-600 млрд євро на сьогодні.
"Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", - підкреслила Б'єрде.
На її думку, для відновлення України потрібен обґрунтований стратегічний план на кшталт плану Маршалла, і це має бути "поєднання державних і приватних грошей".
Б’єрде розповіла, ще на початку осені Світовий банк прогнозував падіння ВВП України цьогоріч на 35%, проте після нападів Росії на цивільну інфраструктуру країни показники змінилися.
"Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація", - зазначила віцепрезидент Світового банку.
При цьому вона прокоментувала те, яку "чудову роботу" проводять українці, відновлюючи зруйноване російськими ракетними обстрілами. Хоча і спрогнозувала, що якщо напади агресора не припиняться, українська інфраструктура зіткнеться з браком запчастин та обладнання.
Б’єрде також звернула особливу увагу на катастрофічні наслідки російської війни проти України у гуманітарній сфері.
"До кінця 2022 року в Україні 8 млн людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із 2% до 25%", - констатувала вона.
РБК-Україна повідомляло, що сума коштів, які будуть потрібні на повоєнне відновлення України, вже перевищила 350 млрд євро. Проте, як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, не виявлено жодної "донорської втоми" в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія вивчає юридичні можливості конфіскації активів РФ для відновлення України.
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