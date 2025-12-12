UA

Україна отримає зброю на 5 млрд доларів через PURL: в НАТО оголосили дату

Фото: Україна отримає зброю на 5 млрд доларів через PURL до кінця року (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів по програмі PURL. Це станеться до кінця 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила заступниця Генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська в інтерв’ю "Суспільному".

За її словами, саме механізм PURL нині закриває найнагальніші потреби України.

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю", - підкреслила Шекерінська.

Вона також повідомила, що логістика постачань працює цілодобово через хаби в Польщі та Румунії. Фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада, а нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Шекерінська додала, що попри масштабну допомогу, Україні все ще "потрібно більше ППО", а оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб покрити цей дефіцит.

Що відомо про програму PURL

14 липня 2025 року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.

На програму вже виділили кошти Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.

У вересні перші поставки військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.

Як нещодавно заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, до програми PURL, за якою країни НАТО купують американську зброю для України, долучилась 21 країна.

