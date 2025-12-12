Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: в НАТО огласили дату

Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью Общественному.
По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.
"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - подчеркнула Шекеринская.
Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.
Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще "нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.
14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.
В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.
Как недавно заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, к программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна.