RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: в НАТО огласили дату

Фото: Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL до конца года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью Общественному.

По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.
"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - подчеркнула Шекеринская.

Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще "нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.

 

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Как недавно заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, к программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПВОВойна в Украине