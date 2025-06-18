Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО в Гаазі, - МЗС Литви

Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті в Гаазі наступного тижня. Цього питання немає на порядку денному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будриса, якого цитує LRT.
"Цього питання точно немає в порядку денному НАТО, і ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців", - сказав він.
За словами литовського міністра, немає очікувань, що будуть новаторські рішення ні на Вашингтонському саміті, ні на зустрічі у Гаазі.
Глава МЗС Литви вважає, що важливо зберегти фокус саміту на Україні та наголосити, що країни НАТО і Київ, який бореться з агресією Москви, знаходяться в одному просторі безпеки.
Також Будріс заявив, що Литва наголошуватиме на єдності Альянсу і важливості ролі США у колективному стримуванні та обороні, а також зосередиться на Україні та питанні прямої загрози з боку Росії.
За словами міністра, важливим питанням у Гаазі буде збільшення видатків на оборону, оскільки американський президент Дональд Трамп тисне на союзників, щоб вони збільшили видатки на оборону до 5% ВВП. Також серед тем, що обговорюватимуться, буде також конфлікт між Іраном та Ізраїлем.
Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.
В НАТО наголошують, що "двері відкриті" для України, але вступ під час війни неможливий. А президент США Дональд Трамп взагалі відкидав можливість членства України в Альянсі.
Глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.
Нагадаємо, що 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО. Президент Володимир Зеленський запрошений на саміт в Гаагу.
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