Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в Гааге, - МИД Литвы

"Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий по приглашению в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", - сказал он.

По словам литовского министра, нет ожиданий, что будут новаторские решения ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.

Глава МИД Литвы считает, что важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев, который борется с агрессией Москвы, находятся в одном пространстве безопасности.

Также Будрис заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.

По словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Также среди тем, которые будут обсуждаться, будет также конфликт между Ираном и Израилем.