Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в Гааге, - МИД Литвы

Украина вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге на следующей неделе. Этого вопроса нет в повестке дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует LRT.
"Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий по приглашению в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", - сказал он.
По словам литовского министра, нет ожиданий, что будут новаторские решения ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.
Глава МИД Литвы считает, что важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев, который борется с агрессией Москвы, находятся в одном пространстве безопасности.
Также Будрис заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.
По словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Также среди тем, которые будут обсуждаться, будет также конфликт между Ираном и Израилем.
Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к вступлению в НАТО, подав осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в Альянс.
В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.
Напомним, что 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО. Президент Владимир Зеленский приглашен на саммит в Гаагу.
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