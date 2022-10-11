Україна отримає військову допомогу від Чехії, яку їй компенсує німецький концерн

Чехія планує постачання військової техніки Україні в межах програми "кругового обміну". Перші поставки очікуються вже у грудні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку концерну Rhinemetall.
"В рамках програми обміну обладнанням уряду Німеччини компанія Rheinmetall незабаром почне постачати до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку", - йдеться у заяві компанії.
Чеські збройні сили отримають основні бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo.
"У свою чергу Чехія передасть Україні власну військову техніку разом із запчастинами. Очікується, що перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже в грудні 2022 року, а завершиться процес до кінця 2023-го", - додали наостанок.
Нагадаємо, що Україна очікувала на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ.
Раніше Греція заявила, що передасть Україні 40 радянських БМП-1. Водночас ці поставки компенсує Німеччина та передасть Греції більш сучасні бойові машини піхоти.
Також Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення.
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