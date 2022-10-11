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Україна отримає військову допомогу від Чехії, яку їй компенсує німецький концерн

Фото: Україна отримає військову допомогу від Чехії, яку їй компенсує німецький концерн (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія планує постачання військової техніки Україні в межах програми "кругового обміну". Перші поставки очікуються вже у грудні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку концерну Rhinemetall.

"В рамках програми обміну обладнанням уряду Німеччини компанія Rheinmetall незабаром почне постачати до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку", - йдеться у заяві компанії.

Чеські збройні сили отримають основні бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo.

"У свою чергу Чехія передасть Україні власну військову техніку разом із запчастинами. Очікується, що перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже в грудні 2022 року, а завершиться процес до кінця 2023-го", - додали наостанок.

Нагадаємо, що Україна очікувала на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ.

Раніше Греція заявила, що передасть Україні 40 радянських БМП-1. Водночас ці поставки компенсує Німеччина та передасть Греції більш сучасні бойові машини піхоти.

Також Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення.

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