Украина получит военную помощь от Чехии, которую ей компенсирует немецкий концерн

Чехия планирует поставки военной техники Украине в рамках программы "кругового обмена". Первые поставки ожидаются уже в декабре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу концерна Rhinemetall.

"В рамках программы обмена оборудованием правительства Германии компания Rheinmetall в скором времени начнет поставлять в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику", - говорится в заявлении компании. Чешские вооруженные силы получат основные боевые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo. "В свою очередь, Чехия передаст Украине собственную военную технику вместе с запчастями. Ожидается, что первые поставки нового оборудования чешская сторона получит уже в декабре 2022 года, а завершится процесс до конца 2023-го", - добавили напоследок.