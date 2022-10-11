Украина получит военную помощь от Чехии, которую ей компенсирует немецкий концерн

Чехия планирует поставки военной техники Украине в рамках программы "кругового обмена". Первые поставки ожидаются уже в декабре этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу концерна Rhinemetall.
"В рамках программы обмена оборудованием правительства Германии компания Rheinmetall в скором времени начнет поставлять в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику", - говорится в заявлении компании.
Чешские вооруженные силы получат основные боевые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo.
"В свою очередь, Чехия передаст Украине собственную военную технику вместе с запчастями. Ожидается, что первые поставки нового оборудования чешская сторона получит уже в декабре 2022 года, а завершится процесс до конца 2023-го", - добавили напоследок.
Напомним, что Украина ожидала увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ.
Ранее Греция заявила, что передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.
Также Германия изменила свою позицию по военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения.
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