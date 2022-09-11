Бербок сделала заявление о поставках оружия Украине: ситуация изменилась на 180 градусов

Германия изменила свою позицию по поводу военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение сколько это будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Анналены Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", - сказала глава МИД Германии.

Напомним, относительно поставок Германией оружия Украине, в частности тяжелого, звучат в Берлине неоднозначные заявления. Так, в июле в самом Бундестаге прямо заявляли о необходимости передачи Leopard для Украины.

При этом СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запрос Украины о поставках тяжелого вооружения. Речь идет, в частности, о передаче танков Leopard 2.

В свою очередь Бербок уже ранее заявила, власти Германии должны определиться: или помогать Украине вооружением, или она бросит людей на произвол судьбы.

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