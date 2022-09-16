Украина получит 40 советских БМП-1 от Греции

Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства обороны Греции.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных" – говорится в сообщении.

В рамках схемы "кругового обмена", эта техника предоставляется в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

БМП-1

Греция имеет на вооружении БМП-1, ранее используемые армией Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу.

Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию, в результате чего получила индекс БМП-1A1 Ost.

В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть - Ираку.