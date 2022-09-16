Украина получит 40 советских БМП-1 от Греции
Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства обороны Греции.
"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных" – говорится в сообщении.
В рамках схемы "кругового обмена", эта техника предоставляется в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.
БМП-1
Греция имеет на вооружении БМП-1, ранее используемые армией Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу.
Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию, в результате чего получила индекс БМП-1A1 Ost.
В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть - Ираку.
Напомним, что еще в конце мая Греция заявила о возможности поставки в Украину советского оружия. В свою очередь, Германия обязывалась поставить Греции современные бронетранспортеры.
Позже Греция заявила, что отправит в Украину БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.
Также Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП.
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