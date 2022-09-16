ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получит 40 советских БМП-1 от Греции

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 21:57
Украина получит 40 советских БМП-1 от Греции Фото: Украина получит 40 советских БМП-1 от Греции (armyinform)
Автор: Дмитрий Браславский

Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства обороны Греции.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных" – говорится в сообщении.

В рамках схемы "кругового обмена", эта техника предоставляется в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

БМП-1

Греция имеет на вооружении БМП-1, ранее используемые армией Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу.

Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию, в результате чего получила индекс БМП-1A1 Ost.

В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть - Ираку.

Напомним, что еще в конце мая Греция заявила о возможности поставки в Украину советского оружия. В свою очередь, Германия обязывалась поставить Греции современные бронетранспортеры.

Позже Греция заявила, что отправит в Украину БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.

Также Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Греция БМП Война в Украине
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники