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Дональд Трамп Війна в Україні

Україна отримає від чотирьох країн Європи зброю на понад 1 млрд доларів

Фото: американський зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують передачу американського озброєння для України на суму понад 1 млрд доларів.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу 5 серпня.

За її словами, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет американської зброї для України на суму 500 млн доларів.

Вона нагадала, що 4 серпня Нідерланди погодилися оплатити постачання першого пакета американської зброї та боєприпасів загальною вартістю понад 500 млн євро. Серед них - ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot.

Брюс зазначила, що "разом ці постачання становлять понад 1 млрд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання".

"Як зазначив посол Вітакер, це дозволить Україні захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню", - заявила речниця Держдепартаменту.

Військова допомога для України

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер анонсував виділення коштів на закупівлю американської зброї для України найближчим часом з боку кількох європейських країн.

Сполучені Штати передадуть Україні військову допомогу на понад 200 млн доларів.

Всередині липня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з генсеком НАТО Марком Рютте щодо постачання американської зброї в Україну. Всі озброєння оплатять країни Європи.

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