Украина получит от четырех стран Европы оружие на более 1 млрд долларов

По ее словам, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 млн долларов.

Она напомнила, что 4 августа Нидерланды согласились оплатить поставки первого пакета американского оружия и боеприпасов общей стоимостью более 500 млн евро. Среди них - ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Брюс отметила, что "вместе эти поставки составляют более 1 млрд долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования".

"Как отметил посол Уитакер, это позволит Украине защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.