Украина получит от четырех стран Европы оружие на более 1 млрд долларов

Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют передачу американского вооружения для Украины на сумму более 1 млрд долларов.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга 5 августа.
По ее словам, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 млн долларов.
Она напомнила, что 4 августа Нидерланды согласились оплатить поставки первого пакета американского оружия и боеприпасов общей стоимостью более 500 млн евро. Среди них - ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Брюс отметила, что "вместе эти поставки составляют более 1 млрд долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования".
"Как отметил посол Уитакер, это позволит Украине защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.
Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал выделение средств на закупку американского оружия для Украины в ближайшее время со стороны нескольких европейских стран.
Соединенные Штаты передадут Украине военную помощь на более 200 млн долларов.
В середине июля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину. Все оружие для оплатят страны Европы.